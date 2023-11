L'Italia U19 di Bartesaghi e Zeroli perde con la Svizzera: i dettagli

vedi letture

Sconfitta per l'Italia U19 nella seconda partita di qualificazione all'Europeo di categoria, dopo la roboante vittoria (7-0) dell'esordio contro il Liechtenstein. La sfida contro la Svizzera finisce 0-1 per gli elvetici, di seguito il report diffuso sui canali della federazione italiana:

La Nazionale Under 19, dopo aver brillantemente vinto 7-0 all'esordio contro il Liechtenstein, perde 1-0 contro la Svizzera a Borås (Svezia) nella 2ª giornata del Gruppo 4 della prima fase di qualificazione dell'Europeo. A decidere l'incontro in favore degli svizzeri è stata la rete, al 66', dell'attaccante, classe 2005, Calixte Paul Ligue Junior (Zurigo) subentrato tre minuti prima (63') al capitano Labinot Bajrami (Zurigo).

"Partita stregata - sottolinea il tecnico Bernardo Corradi -. I ragazzi hanno offerto una grandissima prova, non posso davvero rimproverargli nulla. Difficilmente in venti anni da calciatore e sei da allenatore ricordo una partita del genere: basta pensare che abbiamo avuto almeno quindici occasioni da gol e colpito cinque legni (Vacca al 19', Ciammaglichella al 21', Di Maggio al 40', Chiarodia all'80' e Romano all'89', ndr)".

L'Italia tornerà in campo martedì 21 novembre (ore 18) alla Borås Arena contro i padroni di casa della Svezia, che hanno pareggiato 0-0 nel pomeriggio contro il Liechtenstein. In virtù di questo risultato, agli Azzurrini basterà non perdere contro i pari categoria svedesi per accedere alla fase élite della manifestazione alla quale si qualificheranno le prime due di ciascun girone più la miglior terza. La fase finale dell'Europeo, invece, è in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord.

Italia-Svizzera 0-1

Marcatori: 66' Ligue.

Italia (4-3-1-2) : Magro; Palestra, Amey, Chiarodia, Bartesaghi; Ciammaglichella (76' Romano), Lipani (C) (77' Ripani), Di Maggio; Zeroli (76' Cisse); Pafundi, Vacca (67' Anghelè).

A disp.: Marin (GK), Ripani, Corradi C., Magni, Comuzzo, Mannini.

All.: Bernardo Corradi.

Svizzera (3-4-3) : Huber; Henchoz, Ogbus, Ngonzo; Deme (51' Kessler), Xhemalija, Marques, Walker (80' Ouattara); Manzambi (81' Abdeljaoued), Bajrami (C) (63' Ligue), Zé (63' Krasniqi).

A disp.: Emch (GK), Seiler, Rizvanović, Lüthi.

All.: Ilija Borenovic.

QUALIFICAZIONI - GRUPPO 4

Prima giornata (15 novembre)

ITALIA-Liechtenstein 7-0

Svizzera-Svezia 2-1

Seconda giornata (18 novembre)

ITALIA-Svizzera 0-1

Svezia-Liechtenstein 0-0

Terza giornata (21 novembre)

Ore 18: Svezia-ITALIA (Borås Arena di Borås)

Ore 18: Liechtenstein-Svizzera (Hisingen Arena di Goteborg)

CLASSIFICA

Svizzera 6 punti, ITALIA 3, Svezia e Liechtenstein 1.