L. Marchetti: "L'UEFA non influirà sul mercato, Giampaolo tornerà dalle vacanze inizio prossima settimana"

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha fatto il punto sul mercato dirigenziale e tecnico che riguarderà il Milan: "Il mercato per il momento rimane assolutamente fuori dai discorsi con la UEFA, Maldini sta cercando di fare la corte a Tare, che difficilmente lascerà la Lazio, ha invece convinto Giampaolo con il quale c'è un rapporto quotidiano. Ferrero dovrà vedersi domani con i suoi collaboratori per parlare del futuro, al posto di Giampaolo alla Sampdoria potrebbe arrivare Pioli. Giampaolo in questo momento è in vacanza, credo possa tornare in Italia nei primi giorni della prossima settimana. Prima com'è giusto che sia risolverà il contratto con la Samp e poi sarà libero di accettare la corte che gli sta facendo il Milan. Il Milan sapeva già dell'inchiesta della UEFA, quindi al di là di quelle che potrebbero essere le sanzioni sa già che dovrà essere un mercato diverso da quello degli anni precedenti. La linea guida è quella dei giovani che non abbiano un costo eccessivo di cartellino ma soprattutto di ingaggio, che possano crescere insieme al Milan e fare un Milan competitivo, questo non significa che non arriveranno mai più giocatori sopra i 25 anni, ma questa è la tendenza. Prima Maldini dovrà dare l'ok definitivo e poi sceglierà la sua squadra, allenatore compreso. Poi si andrà sul mercato, prima di fare nomi, ne sono stati fatti alcuni come Sensi e Mancini, è giusto che inizi il ciclo ufficiale del Milan".