L'opinione di Marocchi: "Ibra dritto al punto: un passo in avanti per il Milan"

Le parole di Zlatan Ibrahimovic pronunciate giovedì nella conferenza stampa di inizio stagione organizzata dal Milan al centro sportivo di Milanello, hanno dato di che discutere e chiacchierare in questi giorni. Non si sono tirati indietro gli opinionisti di Calciomercato - L'originale, trasmissione serale estiva con tema mercato di Sky Sport 24. Nella puntata di ieri si sono commentate le dichiarazioni del Senior Advisor rossonero. Lo ha fatto in particolare l'ex calciatore e ora opinionista Giancarlo Marocchi.

Le parole di Giancarlo Marocchi su Zlatan Ibrahimovic: "Mi è sempre piaciuto l'Ibra divisivo: ovvero 'io contro tutti'. Io, un Ibra dirigente che parla così bene, che conferma i giocatori più importanti e che comunque dice che se devono andare via devono passare da lui, questo è un bel passo in avanti. Mi è piaciuto perché è andato dritto al punto e questo diventa un passo in avanti per il Milan"