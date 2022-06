L'UEFA al lavoro per una nuova coppa europea? Per L'Equipe si giocherà in estate

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo la neonata Conference League, l'UEFA sarebbe al lavoro per creare una nuova competizione europea. Lo scrive dalla Francia L'Equipe, che spiega come Aleksander Ceferin sia al lavoro per un nuovo torneo, che non avrà la stessa valenza di Champions, Europa e Conference League, e che verrà disputato in estate, negli Stati Uniti, come torneo pre stagionale. A partecipare dovrebbero essere solo quattro squadre, selezionate tramite il ranking UEFA e con la vincitrice della Champions League presente.

Il torneo servirebbe come "cavia" per future variazioni al programma di Champions League. La UEFA, infatti, già da tempo sta valutando un cambiamento per la fase finale del torneo, spingendo per una final four raggiunte le semifinali, come capitò nel 2020 dopo la pandemia Covid, e questo torneo estivo con sole quattro partecipanti potrebbe essere un ottimo parametro di giudizio per il possibile cambio di regolamento.