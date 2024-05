L'ultima di Ranieri è interminabile: la Fiorentina vince a Cagliari con un rigore al 103

L'ultima di Ranieri, l'ultima della Serie A 2023/24. Cagliari-Fiorentina finisce 2-3 in 90 minuti concitati con rimonte e controrimonte: dopo la standing ovation per Claudio Ranieri, è la Fiorentina a sbloccare il match al 39esimo con Bonaventura. Nel secondo tempo c'è però la rimonta dei padroni di casa, con Deiola al 64 e Mutandwa al 85. Quando sembra finita c'è ancora spazio per il gol del pari di Nico Gonzalez, e il risultato si fissa sul 2-2 al minuto 89. Il colpo di scena è servito al 103: rigore per la Viola e Arthur fa 3-2.

La classifica: la Fiorentina resta ottava, e salendo a 57, in attesa di recuperare con l'Atalanta, si regala la certezza di un posto in Conference League. Il Cagliari chiude il suo campionato con 36 punti.