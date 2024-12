L'ultima doppietta di Chukwueze fu contro il Real: tre reti nelle ultime nove

vedi letture

L’ultima doppietta messa a segno da Samuel Chukwueze nei Big-5 campionati europei considerando tutte le competizioni risaliva all’8 aprile 2023 (vs Real Madrid ne La Liga in quel caso con la maglia del Villareal). Samuel Chukwueze ha realizzato tre reti nelle ultime nove gare tra tutte le competizioni (vs Udinese in Serie A e vs Sassuolo in Coppa Italia), per il nigeriano tanti gol quanti quelli messi a segno nelle precedenti 51 in gare ufficiali.

Questo il tabellino di Milan-Sassuolo 6-1, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

MILAN-SASSUOLO 6-1

Marcatori: 12', 21' Chukwueze (M); 17' Reijnders (M); 23' Leao (M); 56' Calabria (M); 59' Mulattieri (S); 62' Abraham (M)

MILAN (4-2-3-1): Sportiello (45' st Torriani); Calabria, Tomori, Pavlović, Terracciano; Fofana (45' st Musah), Reijnders (66' Bartesaghi); Chukwueze, Loftus-Cheek (45' st Pulisic), Leão (45' st Okafor); Abraham. A disp.: Raveyre, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Thiaw; Camarda, Morata. All.: Fonseca.

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Paz (45' st Miranda), Odenthal, Muharemović, Pieragnolo (68' Missori); Iannoni, Obiang, Caligara (68' Thorstvedt); Volpato, Mulattieri (82' Toljan), Antiste (82' Kumi). A disp.: Moldovan, A. Russo; Boloca, D'Andrea, Ghion; Berardi, Laurienté, Moro, Pierini, F. Russo. All.: Grosso.

Arbitro: Bonacina di Bergamo.

Ammoniti: 39' pt Paz

Recupero: 0 1T; 0 2T