L'ultimo anno visto da Florenzi: "Molto emozionante. Spero di aggiungere altri trofei"

Dopo l'ufficialità dell'acquisto di Alessandro Florenzi dalla Roma, il Milan ha pubblicato un video d'omaggio al nuovo terzino rossonero. "La fiducia di un club per me è molto importante. Mi hanno cercato e mi hanno voluto più di tutte le altre squadre. Voglio dare tutto quello che ho per questo club", così si era aperta la nuova avventura in rossonero del numero 25, che si è poi conclusa con la vittoria dello scudetto. "È stata una stagione veramente molto emozionante, sapevo quello che potevo dare. Spero di aggiungere oltre a questo altri trofei".