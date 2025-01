L'unico lampo di luce nel buio di Zagabria: Pulisic gol e nuovo record personale

vedi letture

Verdetto amaro a Zagabria, il Milan perde 2-1 nell'ottava e finale giornata della prima fase della Champions League ed è costretto ad abbandonare le speranze di qualificazione diretta agli Ottavi. I rossoneri proseguiranno nella competizione ma ripartiranno dai playoff (in programma l'11-12 e il 18-19 febbraio), avendo terminato al 13° posto in classifica a quota 15 punti, sapendo già di affrontare il PSV o la Juventus - in base al sorteggio in programma venerdì - e di giocare il ritorno a San Siro essendo testa di serie. Unica nota lieta della serata, il gol di Pulisic, sempre più uomo squadra in questa stagione.

PULISIC ANCORA A SEGNO

Grazie alla rete messa a segno ieri sera contro la Dinamo Zagabria, il rossonero ha siglato il suo 12esimo gol stagionale registrando così un nuovo record stagionale di partecipazioni attive in una singola edizione del torneo (attualmente è a cinque: quattro reti e un passaggio vincente).