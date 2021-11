La carica dei 52mila. Olimpico tutto esaurito per la sfida decisiva fra Italia e Svizzera

Olimpico tutto esaurito per la sfida di venerdì sera fra Italia e Svizzera, vero e proprio scontro diretto per il Mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022. Come riporta La Gazzetta dello Sport saranno quasi 52mila i tifosi azzurri che sosterranno la squadra all'Olimpico. A questi vanno aggiunti anche mille tifosi svizzeri, tutti nel settore ospiti, più più diverse decine che saranno sparpagliate in tribuna.