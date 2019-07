La casa del futuro: Milan e Inter vanno all-in sullo stadio

Se ne parla ormai da mesi, ma ieri è arrivato il primo vero passo che potrebbe portare alla costruzione del nuovo stadio San Siro. Milan e Inter hanno presentato all'Amministrazione Comunale di Milano il "Progetto di Fattibilità Tecnico Economica" del nuovo Stadio per Milano e del correlato distretto multifunzionale. La domanda presentata alle Istituzioni è il primo passo ufficiale da parte dei Club volto ad avviare un percorso condiviso verso la costruzione, nell'area di San Siro, di un distretto urbano, moderno, sostenibile e accessibile, che ruoti intorno a un impianto sportivo innovativo dai più elevati standard internazionali.

Ma quali sono i punti salienti di questa proposta? Di un nuovo impianto, di circa 60.000 posti a sedere, nell'area contigua a quella dell’attuale stadio (di proprietà del Comune di Milano e attualmente in concessione ai due Club), di un distretto multifunzionale nell'area del Meazza dedicato allo sport, all'intrattenimento, allo shopping e al divertimento, che rappresenti un luogo di aggregazione in grado di accogliere cittadini, tifosi e turisti 365 giorni all'anno, dando occupazione a oltre 3.500 persone. Si tratta di un progetto che prevede investimenti privati per oltre 1,2 miliardi di euro e la cui realizzazione è ritenuta essenziale per riportare il calcio di Milano tra l'élite del calcio europeo e mondiale.

Recita il comunicato: “AC Milan e FC Internazionale sono assolutamente convinti del valore della propria proposta e confidano di poter donare alla città, a cui sono legati da identità e senso di appartenenza, una nuova eccellenza, contribuendo al posizionamento sempre più globale di Milano”.

Sul mercato arrivano indicazioni sulla strategia rossonera per quanto riguarda Bennacer e Veretout. Per l’algerino non c’è ancora accordo economico con il giocatore, mentre per il francese della Fiorentina il Milan vorrebbe fare l’operazione solo con l’inserimento di Biglia nell’affare.