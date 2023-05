La Champions che verrà quasi completa. La fascia del Milan già decisa

MilanNews.it

Champions League 2023/24, il quadro è quasi definito: manca solo la vincitrice dell'Europa League per avere tutte le 26 qualificate alla fase a gironi: Napoli già certo di essere testa di serie al sorteggio in qualità di campione nazionale Le altre saranno i campioni di Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Portogallo più i detentori della Champions League 2022/23 e dell'Europa League 2022/23. Questo è lo scenario (in neretto le squadre già qualificate).

FASE A GIRONI

Teste di serie

Vincitori Champions League 2022/23

Vincitori Europa League 2022/23

Manchester City (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Napoli (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Benfica (Portogallo)

Testa di serie o seconda fascia

Inter (Italia)

Testa di serie o terza fascia

Feyenoord (Olanda)

Seconda fascia

Real Madrid (Spagna)

Manchester United (Inghilterra)

Borussia Dortmund (Germania)

Atlético (Spagna)

Lipsia (Germania)

Porto (Portogallo)

Arsenal (Inghilterra)

Seconda o terza fascia

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Terza fascia

Salisburgo (Austria)

Milan (Italia)

Lazio (Italia)

Stella Rossa (Serbia)

Terza o quarta fascia

Real Sociedad (Spagna)

Celtic (Scozia)

Newcastle (Inghilterra)

Quarta fascia

Union Berlino (Germania)

Lens (Francia)

- - -

PLAYOFF

Anversa (Belgio)

Young Boys (Svizzera)

- - -

TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Percorso campioni

AEK Atene (Grecia)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Percorso piazzati

Marsiglia (Francia)

Braga (Portogallo)

PSV Eindhoven (Olanda)

Sturm Graz (Austria)

Rangers (Scozia)

Bačka Topola (Serbia)

- - -

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Percorso campioni

Molde (Norvegia)

Copenaghen (Danimarca)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Galatasaray (Turchia)

Aris Limassol (Cipro)

Percorso piazzati

Dnipro-1 (Ucraina)

Union Saint-Gilloise (Belgio)

Servette (Svizzera)

Panathinaikos (Grecia)

- - -

PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Maccabi Haifa (Israele)

Hacken (Svezia)

CSKA Sofia (Bulgaria)

Farul (Romania)

Qarabag (Azerbaigian)

Ferencvaros (Ungheria)

Rakow (Polonia)

Astana (Kazakistan)

Slovan Bratislava (Slovacchia)

Olimpija (Slovenia)

BATE Borisov (Bielorussia)

Sheriff (Moldavia)

Zalgiris (Lituania)

Zrinjski (Bosnia ed Erzegovina)

HJK (Finlandia)

Swift Hesperange (Lussemburgo)

Valmiera (Lettonia)

Ballkani (Kosovo)

Shamrock Rovers (Irlanda)

Urartu (Armenia)

Larne (Irlanda del Nord)

Partizani (Albania)

KI (Far Oer)

Flora (Estonia)

Hamrun Spartans (Malta)

Dinamo Tbilisi (Georgia)

Struga (Macedonia del Nord)

The New Saints (Galles)

Lincoln Red Imps (Gibilterra)

- - -

TURNO PRELIMINARE

Breidablik (Islanda)

Buducnost (Montenegro)

Atlètic Club d'Escaldes (Andorra)

Tre Penne (San Marino)