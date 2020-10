La Champions in Italia verrà trasmessa da Amazon, Sky e Mediaset

Secondo quanto riferito da Calcio & Finanza (clicca qui per leggere l'articolo integrale) il triennio Champions 2021/2024 verrà trasmesso in Italia da Amazon, Sky e Mediaset.

Mancherebbe solo l'annuncio ufficiale da parte della UEFA, ma tutto dovrebbe essere stato ormai definito. Amazon si è aggiudicata il pacchetto per trasmettere le migliori 16 partite del mercoledì sera più la Supercoppa. In ballo, dunque, restavano i pacchetti per le 16 migliori gare del martedì, quello per la sola finale (Mediaset ha offerto 45 milioni per questi due) e il pacchetto per le restanti 104 partite stagionali, a cui puntava Sky.

Al netto di eventuali accordi tra le emittenti, dunque, serviranno due abbonamenti (Amazon e Sky) per poter seguire in Italia la Champions League a partire dalla stagione 2020-2021.