La classifica aggiornata: è sempre lotta viva per il 4^ posto, mentre Il Milan è a -1 dalla Juve

Continua il campionato italiano 2023\2024 che vede la solita e interessante lotta al 4^ posto tra Fiorentina ( che ha appena pareggiato 0-0 contro il Torino), Atalanta, Roma e Bologna: tutte racchiuse in 5 punti. L'Inter, in attesa di scendere in campo domani sera a San Siro contro il Genoa, rimane saldamente al primo posto, con Juventus (domani in campo a Napoli) e Milan in cerca della conquista definitiva del secondo posto. Resta ultima la Salernitana dopo il pareggio di oggi pomeriggio contro l'Udinese.

In attesa delle gare di domani, ecco la classifica aggiornata:

Inter 69*

Juventus 57*

Milan 56

Bologna 48*

Roma 47

Atalanta 46*

Fiorentina 42

Lazio 40

Napoli 40*

Torino 37

Monza 36

Genoa 33*

Empoli 25*

Lecce 24*

Udinese 24

Frosinone 23

Verona 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 14

In attesa di giocare*