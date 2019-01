La classifica dei marcatori stagionali rossoneri: Suso a meno due da Higuain

Grazie alla rete segnata al Genoa, Suso è salito a quota sei centri in stagione, portandosi a -2 da Gonzalo Higuain, il quale per ovvie ragioni non vedrà aumentare il suo bottino realizzativo. Sale in classifica marcatori anche Borini che, con due gol, ha raggiunto Castillejo e Romagnoli.

Di seguito la classifica dei marcatori rossoneri:

9 gol: Cutrone (Roma, Olympiacos (2), Betis, Sampdoria (3), Dudelange, Parma)

8 gol: Higuain (Cagliari, Dudelange, Atalanta, Olympiacos, Chievo (2), Sampdoria, SPAL)

6 gol: Suso (Sassuolo (2), Sampdoria, Genoa (2), Betis)

3 gol: Bonaventura (Napoli, Atalanta, Chievo), Kessie (Roma, Sassuolo, Parma)

2 gol: Borini (Dudelange, Genoa), Castillejo (Sassuolo, SPAL), Romagnoli (Genoa, Udinese)

1 gol: Calabria (Napoli), Calhanoglu (Dudelange), Zapata (Olympiacos):

4 autoreti