La classifica dei marcatori stagionali rossoneri: Zapata entra in graduatoria

La rete di Zapata stava regalando la qualificazione ai sedicesimi di Europa League al Milan, ma i rossoneri sono caduti sul finale, subendo il 3-1 a seguito di un errore molto discutibile. Una campagna europea decisamente deludente, a partire dalla vittoria di misura in Lussemburgo e a proseguire in tutte le seguenti partite, rimontate in affanno o perse più o meno malamente. Il colombiano ha realizzato la sua prima rete stagionale, entrando di conseguenza in classifica marcatori.

Di seguito la classifica:

7 gol: Cutrone (Roma, Olympiacos (2), Betis, Sampdoria, Dudelange, Parma), Higuain (Cagliari, Dudelange, Atalanta, Olympiacos, Chievo (2), Sampdoria)

5 gol: Suso (Sassuolo (2), Sampdoria, Genoa, Betis)

3 gol: Bonaventura (Napoli, Atalanta, Chievo), Kessie (Roma, Sassuolo, Parma)

2 gol: Romagnoli (Genoa, Udinese)

1 gol: Borini (Dudelange), Calabria (Napoli), Calhanoglu (Dudelange), Castillejo (Sassuolo), Zapata (Olympiacos):

4 autoreti