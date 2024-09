La classifica di Serie A dopo gli anticipi: Milan a -3 dalla Juventus

Il Bologna di Italiano non sa (per ora) vincere, la Juventus di Thiago Motta pareggia due volte per 0-0 e rievoca quella di Allegri, mentre Fonseca e il suo Milan assaporano per la prima volta in questo campionato il sapore dei tre punti. C'è molto da raccontare, anche in chiave classifica, dopo questo sabato di Serie A. Di seguito la graduatoria aggiornata in attesa delle restanti gare valide per il quarto turno.

La classifica aggiornata

Juventus 8*

Inter 7

Torino 7

Udinese 7

Napoli 6

Hellas Verona 6

Empoli 6*

Milan 5*

Genoa 4

Parma 4

Lazio 4

Fiorentina 3

Atalanta 3

Lecce 3

Bologna 3*

Cagliari 2

Monza 2

Roma 2

Como 2*

Venezia 1*

*una partita in più

Il programma e l'assegnazione televisiva della 4^ giornata

14/09/2024 Sabato 15.00 COMO-BOLOGNA 2-2

14/09/2024 Sabato 18.00 EMPOLI-JUVENTUS 0-0

14/09/2024 Sabato 20.45 MILAN-VENEZIA 4-0

15/09/2024 Domenica 12.30 GENOA-ROMA DAZN

15/09/2024 Domenica 15.00 ATALANTA-FIORENTINA DAZN

15/09/2024 Domenica 15.00 TORINO-LECCE DAZN

15/09/2024 Domenica 18.00 CAGLIARI-NAPOLI DAZN/SKY

15/09/2024 Domenica 20.45 MONZA-INTER DAZN

16/09/2024 Lunedì 18.30 PARMA-UDINESE DAZN

16/09/2024 Lunedì 20.45 LAZIO-HELLAS VERONA DAZN/SKY