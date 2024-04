La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: arriva la prima retrocessione ufficiale

La Salernitana è aritmeticamente retrocessa in Serie B. Ultima in classifica a 16 punti di distanza dalla zona salvezza, la squadra di mister Colantuono (prima di lui, soltanto in questa stagione, in panchina si erano seduti Paulo Sousa, Filippo Inzaghi e Fabio Liverani) saluta la massima categoria con quattro giornate d'anticipo.

Dopo che la sconfitta dell'Udinese contro la Roma aveva rimandato la sua retrocessione matematica, il match odierno col Frosinone ha sancito infatti la parola fine all'avventura della Salernitana in Serie A. I granata avevano un solo risultato utile al Benito Stirpe, la vittoria, ma alla fine sono usciti sconfitti con un secco 3-0.

Dopo tre campionati consecutivi di Serie A, con un diciassettesimo e un quindicesimo posto in classifica, il club del presidente Iervolino quest'anno non riesce dunque nell'impresa e nel 2024-2025 sarà costretto a ripartire dalla seconda divisione per tentare una nuova scalata.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 86

Milan 69

Juventus 64

Bologna 62

Roma 58

Atalanta 54*

Lazio 52

Napoli 49

Fiorentina 47*

Torino 46

Monza 43

Genoa 39

Lecce 35

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Empoli 31

Frosinone 31**

Udinese 28

Sassuolo 26

Salernitana 15**

*una partita in meno

**una partita in più