Trevisani: "Secondo me il Milan non tornerà prestissimo a vincere lo Scudetto"

Nel consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', durante la sua sentenza 'Sciopero Milan', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Milan facendo anche un pronostico su quello che accadrà in futuro alla formazione rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Secondo me il Milan non tonerà prestissimo a fare la finale di Champions League, così come non tornerà prestissimo a vincere uno Scudetto. Magari è un pronostico che sbaglio, ma se la critica è: "la società sia più chiara, prenda un allenatore vincente, cambi Pioli e migliori il roster". io sono perfettamente d'accordo. Se la critica è: "il Milan è fortissimo, Pioli è uno stupido", io non sono d'accordo".