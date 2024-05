MN - Montelongo: "Ho patito il passaggio dal River Plate di Montevideo al Milan. Dinho mi diede il suo numero di telefono"

vedi letture

Che fine ha fatto Bruno Montelongo? Nella nostra rubrica alla ricerca dei vecchi rossoneri di cui abbiamo perso le tracce ritroviamo l'esterno uruguayano, arrivato in rossonero nell'estate del 2010 e successivamente trasferitosi al Bologna. Tornato da qualche anno in patria, Montelongo oggi ha 36 anni, gioca ancora e ha idee chiare per il futuro. In esclusiva per MilanNews.it.

Certo, dal piccolo River Plate di Montevideo al Milan c'è un bel santo

"Ti dirò che questo shock è quello che non mi ha permesso di trovare spazio. Questi giocatori li vedevo alla playstation, poi all'improvviso me li ritrovo compagni di squadra. Ricordo la fila dello spogliatoio: Ronaldinho, Montelongo, Ibrahimovic. Il brasiliano, poi, non lo dimenticherò mai quando mi ha visto per la prima volta. Per prima cosa mi dice: 'Hola, Bruno'. Pensavo: 'Ma davvero Ronaldinho sa il mio nome?'. E mi ha subito dato il suo numero di telefono, dicendomi: 'Per qualsiasi cosa sono a disposizione'".

Con chi andavi più d'accordo?

"Per una questione di lingua e affinità culturale con i brasiliani, ma in generale con tutti i sudamericani. Cercavo di ascoltare tutti, che erano dei fenomeni".