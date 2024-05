TMW Radio - Bezzi: "Napoli? Pioli la scelta giusta. Dal Milan meritava..."

Nel corso del pomeriggio di mercoledì, il giornalista Gianni Bezzi è stato ospite sulle frequenze di TMW Radio alla trasmissione Maracanà per parlare specialmente di Juventus e Napoli. A margine della chiacchierata sulla squadra partenopea, Bezzi ha commentato l'indiscrezione che vorrebbe Stefano Pioli, che lascerà il Milan a fine stagione, come candidato per la panchina azzurra a partire dall'anno prossimo. Un'eventualità che troverebbe d'accordo Gianni Bezzi, secondo quanto affermato in radio.

Le parole di Gianni Bezzi sull'ipotesi Pioli al Napoli: "Gli serve più che altro trovare anche l'allenatore giusto. Pioli? Sarebbe la scelta giusta. ADL però avrà chiamato diversi tecnici, come Conte, Italiano, vedremo cosa deciderà. Pioli potrebbe essere una scelta giusta, anche se meritava più considerazione al Milan, dove ha pagato anche errori societari"