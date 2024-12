La classifica di Serie A dopo la domenica: il Milan resta ottavo, Napoli e Atalanta in testa

vedi letture

Con le gare giocate domenica si ridisegna la classifica della Serie A, sia in coda che nelle prime posizioni. Il Napoli tiene il passo dell’Atalanta e la aggancia al primo posto, mentre Fiorentina e Juventus pareggiano e si staccano dal treno. In coda vittorie importanti per l’Udinese, mentre Milan e Roma portano a casa un punto a testa.



Questa la classifica di Serie A aggiornata:

Atalanta 41 (18 gare disputate)

Napoli 41 (18)

Inter 40 (17)

Lazio 35 (18)

Fiorentina 32 (17)

Juventus 32 (18)

Bologna 28 (16)

Milan 27 (17)

Udinese 24 (18)

Torino 20 (18)

Roma 20 (18)

Empoli 19 (18)

Genoa 19 (18)

Parma 18 (18)

Lecce 16 (17)

Como 15 (17)

Verona 15 (17)

Cagliari 14 (18)

Venezia 13 (18)

Monza 10 (18)