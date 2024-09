La classifica di Serie A dopo tre giornate: Milan e Roma in crisi a 2 punti, la Juve lotta in cima contro l'Inter

Un altro turno deludente per il Milan di Fonseca, ancora a secco di vittorie e con la gara contro la Lazio che ha confermato questo curioso dato: i rossoneri non vanno oltre il pareggio a Roma e salgono a due punti in classifica. Quattro per la Lazio, al primo pari dell'anno, come per il Parma, al primo ko in Serie A. L'Inter continua a vincere, mentre stupisce l'Udinese nelle zone alte della classifica. Juventus e Roma non si fanno male e pareggiano 0-0, con i giallorossi a 2 punti proprio come i rossoneri.

Di seguito la classifica aggiornata dopo il terzo turno di campionato:

Inter 7

Juventus 7

Torino 7

Udinese 7

Verona 6

Napoli 6

Empoli 5

Lazio 4

Parma 4

Genoa 4

Fiorentina 3

Atalanta 3

Lecce 3

Milan 2

Monza 2

Cagliari 2

Roma 2

Bologna 2

Venezia 1

Como 1