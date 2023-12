La classifica di Serie A: interessante lotta al vertice, ma anche la zona salvezza riserva sorprese

vedi letture

In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Sassuolo, si delinea così la situazione del campionato di Serie A. Il Bologna sale al quarto posto agganciando la Roma, frenata sull'1-1 dalla Fiorentina. I Viola agganciano invece il Napoli, al momento quinto in graduatoria. Per la vetta il discorso sembra ormai circoscritto a Inter e Juventus, mentre in coda continua la stagione nera della Salernitana. Vittoria importante, invece, per il Monza. L'Empoli pareggia 1-1 in casa contro il Lecce, rimanendo quindi in piena lotta salvezza, mentre i pugliesi salgono al 13^esimo posto. Questa sera il Cagliari a caccia di una vittoria per scavalcare Verona e Udinese.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 38

Juventus 36

Milan 29

Roma 25

Bologna 25

Napoli 24

Fiorentina 24

Atalanta 23

Monza 21

Lazio 21

Torino 20

Frosinone 19

Lecce 17

Sassuolo 15 *

Genoa 15

Udinese 12

Empoli 12

Verona 11

Cagliari 10*

Salernitana 8

In attesa di giocare *