Occasione sprecata per il Milan a San Siro. I rossoneri non sono riusciti andando oltre all'1-1, non sfruttando appieno il passo falso della Roma e il pareggio odierno dell'Atalanta contro il Genoa. L'undici di Pioli mangia un solo punto dalla Roma e rimane a -7 dall'Atalanta.

Questa la classifica:

4 Roma 39

5 Atalanta 39

6 Milan 32

7 Parma 32

8 Cagliari 32