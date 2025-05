La Coppa Italia non è di casa al Milan: 2 finali su 3 sono perse

Altra finale persa per il Milan in Coppa Italia, la terza consecutiva. Una manifestazione evidentemente maledetta, altrimenti non si spiega come uno dei club più vincenti al mondo abbia vinto solamente 5 volte la competizione, l'ultima delle quali nel 2003. Da allora i rossoneri hanno raggiunto la finale nel 2016 nel 2018 e in questa edizione. Ed è andata ancora male. Complessivamente sono 10 le finali perse dal Diavolo in questo torneo, con una proporizione esatta di 2 finali ogni 3 perse. Nel dettaglio:

1942, Milano - Juventus 1-1, 1-4

1968, secondo in un girone all'italiana

1971, Torino - Milan 0-0 dts, 5-3 dcr

1975, Fiorentina - Milan 3-2

1985, Milan - Sampdoria 0-1, 1-2

1990, Juventus - Milan 0-0, 1-0

1998, Milan - Lazio 1-0, 1-3

2016, Juventus - Milan 1-0 dts

2018, Juventus - Milan 4-0

2025, Milan - Bologna 0-1