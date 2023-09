La Curva Sud rimarrà in silenzio nei primi 15 minuti di Roma-Milan: il motivo della protesta

La Curva Sud Milano nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram un comunicato per spiegare la protesta odierna: nei primi 15 minuti di Roma-Milan non canteranno.

"ADESSO BASTA!!!

Neanche il tempo di esporre lo striscione sul caro biglietto nei settori ospiti e arriva subito la riprova della speculazione che attuano alcune società di calcio sui tifosi.

Venerdì sera a Roma i tifosi del Milan pagheranno la bellezza di 65€!! E pensare che soltanto 10 giorni fa i tifosi della Salernitana per lo stesso settore hanno pagato 35€.

É inconcepibile che nella medesima competizione, per lo stesso seggiolino un tifoso debba pagare quasi il doppio rispetto ad un tifoso di un’altra squadra.

Noi a questi prezzi non ci stiamo più, sono anni che alcune tifoserie vengono stangate con prezzi sempre più esorbitanti, gli stipendi dei tifosi però non crescono in base alla fede calcistica ma sono mediamente uguali in tutta Italia.

Pertanto venerdì a Roma oltre a portare il solito striscione, resteremo in silenzio per il primo quarto d’ora in segno di protesta, perchè è giunto il momento che tutti gli addetti ai lavori si facciano carico di questa problematica, per introdurre finalmente un prezzo uguale e calmierato PER I SETTORI OSPITI DI TUTTI GLI STADI, come accade già nei maggiori campionati in Europa e come stabilito quest’estate dalla UEFA per le competizioni europee



SETTORE OSPITI: FISSARE UN TETTO AL PREZZO DEL BIGLIETTO".