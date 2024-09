La difesa del Milan preoccupa. A oggi è la più perforata del campionato

vedi letture

Sei gol subiti in tre partite, sempre due reti al passivo in ogni incontro disputato. In questo momento il Milan ha la peggior difesa del campionato, al pari di Atalanta e Lecce. Problemi che restano irrisolti per i rossoneri che hanno chiuso come undicesima difesa del campionato con 49 reti al passivo.

Strahunja Pavlovic, autore di un'altra grande prestazione, ha dichiarato al termine della partita contro la Lazio: "Per difendere abbiamo bisogno di tutta la squadra, così come tutta la squadra deve attaccare. Serve lavorarci su come squadra, per cercare di uscirne e sono sicuro che riusciremo nelle prossime partite a fare meglio".

Ci sarà da lavorare molto durante la sosta. Peccato che molti giocatori saranno via perché convocati dalle rispettive nazionali.