La FIFA ha deciso: Coppa del Mondo per club a 32 squadre ogni 4 anni, a partire dal 2025

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Consiglio FIFA si è riunito oggi, a due giorni dalla finale della Coppa del Mondo che si disputerà a Doha, in Qatar. Un Mondiale che il presidente della FIFA Gianni Infantino ha definito il "migliore di sempre", un mese in cui "il calcio ha rafforzato il suo potere di coesione unico, unendo il mondo in uno spirito di pace e di amicizia”. Nell'incontro sono state adottate una serie di decisioni fondamentali per il futuro del calcio; per quanto riguarda il calcio maschile, a giugno 2025 inizierà una nuova FIFA Club World Cup ampliata a 32 squadre (dopo il rinvio del torneo originale a 24 squadre previsto per il 2021) e si svolgerà ogni quattro anni.