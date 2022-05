La FIFA rivoluziona i prestiti: ecco cosa cambia da luglio

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le nuove regole sui prestiti come sfida da affrontare per molte società di Serie A in vista della prossima stagione. I limiti introdotti dalla FIFA prevedono che dall'1 luglio 2022 al 30 giugno 2023 un club potrà avere un massimo di 8 giocatori presi in prestito e altrettanti dati con la stessa formula nell'arco dell'intera stagione; dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 il numero limite scenderà a 7 e poi, dal 1 luglio 2024, a 6.