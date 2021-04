La FIFA si oppone alla Super League: "Non rispetta i principi del nostro calcio"

Dopo l’annuncio della nascita della Super League, è arrivata anche la reazione della FIFA con un comunicato. Ecco cosa ha scritto il massimo organismo sul calcio a livello mondiale: “Alla luce delle numerose richieste dei media e come già dichiarato più volte, la FIFA desidera chiarire che è fermamente a favore della solidarietà nel calcio e di un modello di ridistribuzione equa che possa aiutare a sviluppare il calcio come sport, in particolare a livello globale, poiché lo sviluppo del calcio globale è la missione primaria della FIFA”.

Il comunicato prosegue ancora: “Dal nostro punto di vista, e in conformità con i nostri statuti, ogni competizione calcistica, sia essa nazionale, regionale o globale, dovrebbe sempre riflettere i principi fondamentali di solidarietà, inclusività, integrità ed equa ridistribuzione finanziaria. Inoltre, gli organi di governo del calcio dovrebbero impiegare tutti i mezzi legali, sportivi e diplomatici per garantire che questo rimanga il caso. In questo contesto, la FIFA non può che esprimere la sua disapprovazione per una lega europea chiusa e separata al di fuori delle strutture calcistiche internazionali e che non rispetta i principi di cui sopra”.

Infine, l’organismo guidato da Gianni Infantino termina il comunicato aprendo al dialogo: “La FIFA sostiene sempre l’unità del calcio mondiale e invita tutte le parti coinvolte in discussioni accese ad impegnarsi in un dialogo calmo, costruttivo ed equilibrato per il bene del gioco e nello spirito di solidarietà e fair play. La FIFA, naturalmente, farà tutto il necessario per contribuire a un modo armonizzato di procedere nell’interesse generale del calcio”.