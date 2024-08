La Fiorentina conosce le sue sei avversarie in Conference League. Sorteggio benevolo

Dopo la soffertissima qualificazione di ieri sera, la Fiorentina di Raffaele Palladino ha scoperto le 6 avversarie che affronterà in Conference League. Un sorteggio sulla carta agevole per i viola, che partivano dalla prima delle sei fasce della terza competizione internazionale.

In casa:

LASK (Austria)

The New Saints (Galles)

Pafos (Cipro)

In trasferta:

APOEL (Cipro)

Vitoria SC (Portogallo)

San Gallo (Svizzera)