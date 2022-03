La Francia batte sul gong la Costa d'Avorio: i dettagli delle prove di Theo, Giroud e Kessie

MilanNews.it

Si è chiusa con un goal decisivo nel finale (il 2-1 di Tchouameni) la sfida amichevole tra Francia e Costa d'Avorio, la quale ha visto protagonisti ben tre calciatori del Milan. Theo Hernandez e Olivier Giroud hanno firmato il primo goal dei francesi: cross del terzino da fondo campo e colpo di testa nell'area piccola del numero 9, al 47esimo goal in nazionale. Buona prova, di sostanza, anche per Franck Kessie. Tutti e tre sono rimasti in campo per tutta la gara.