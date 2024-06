La Francia non va oltre lo 0-0 con il Canada: Theo cambiato all'intervallo, Giroud dopo 62'

vedi letture

In quel di Bordeaux la Francia di Didier Deschamps non va oltre lo 0 a 0 contro il Canada del CT Jesse Marsch. Un risultato, questo, che va decisamente stretto ai Les Blues, che hanno praticamente dominato i nordamericani dal primo all'ultimo minuto, come d'altronde confermano anche le statistiche finali della partita.

La Francia ha avuto almeno tre nitide occasioni da rete, ma agli uomini di Deschamps è mancata quella cattiveria sotto porta per portare a casa una vittoria che avrebbe potuto fare bene soprattutto al morale in vista di EURO2024, anche perché "vincere aiuta a vincere".

Bene Maignan, in campo per tutti e 90', così come Theo Hernandez ed Olivier Giroud, anche se non hanno finito la partita. Il terzino del Milan è stato infatti sostituto a fine primo tempo da Ferland Mendy, mentre il bomber transalpino ha lasciato spazio al giovane del PSG Barcolà intorno all'ora di gioco. Neanche un minuto, invece, per l'obiettivo di mercato del Diavolo Youssouf Fofana.