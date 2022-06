La futura rossonera Asllani: "Al Real obbligata a giocare da infortunata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La futura giocatrice rossonera, Kosovare Asllani, ha rilasciato delle dichiarazioni pesanti sul Real Madrid, squadra da cui il 30 giugno si svincolerà. La svedese, infatti, ha accusato la squadra spagnola di averla obbligata a giocare anche da infortunata. Queste le sue parole riportate da Sport: "È difficile entrare nei dettagli. Penso che ci sia una cultura nel club che non è salutare per noi. Sono stata quasi costretta a giocare infortunata e non ho ricevuto alcun aiuto. La dirigenza non ha ascoltato i medici e alla fine è stata una decisione che ho dovuto prendere per avere una carriera sportiva più lunga. È diventato un ambiente malsano e pericoloso per le tesserate".