La Gazzetta dà 7 al mercato del Milan: "Mirato e di livello"

Il mercato si è ormai ufficialmente concluso. Ieri sera anche l'Arabia Saudita ha chiuso i battenti con gli ultimi colpi in extremis. Per questo si può cominciare a fare un primo bilancio di quanto fatto dalle squadre di Serie A nel corso dei due mesi di trattative appena trascorsi. Ed è esattamente ciò che ha fatto la Gazzetta dello Sport questa mattina, proponendo un vero e proprio pagellone per i 20 club di Serie A esprimendo un giudizio sul mercato di ciascuna squadra.

Il voto dato al Milan è un 7. Il giudizio è il seguente: "Più di settanta milioni per avviare un nuovo progetto, con Ibra come architetto. Fonseca - il dopo Pioli - ha accolto il gigante Pavlovic, in gol contro la Lazio, un nuovo terzino (Emerson), i gol di Morata e Fofana in mezzo. Il frangiflutti che mancava dai tempi di Kessie. Avvio lento con due punti in tre partite, ma il mercato è stato mirato e resta di livello. Un 7 pieno ai rossoneri".