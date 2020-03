La Gazzetta dello Sport: "Gare a porte chiuse: 20 milioni di danni"

"20 milioni". È la scritta che campeggia a pagina 9 dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Con la rosea che approfondisce i danni economici della crisi sanitaria per la Serie A: "Gare a porte chiuse, il conto è salato. Ora i diritti TV non sono più al sicuro. Tra biglietti e quota abbonamenti, i club di Serie A perdono 20 milioni per un mese di stop. Ma l’emergenza coronavirus può avere pesanti conseguenze e rallentare la vendita del calcio in tv nel prossimo ciclo".