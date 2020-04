"Ritiro tutti insieme in un centro sportivo", così titola La Gazzetta dello Sport in merito alle modalità di ripartenza del massimo campionato. Le squadre, con calciatori e staff al completo, dovranno restare in ritiro tutti insieme per evitare contagi dall'esterno. È questo il consiglio dei medici FIGC per dribblare il virus e permettere alle società di portare a termine i campionati.