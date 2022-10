La Gazzetta riporta Giroud: "Pronti a riconfermarci. Vogliamo superare i gironi di Champions"

MilanNews.it

Olivier Giroud, intervistato a Rmc Sport, è stato riportato questa mattina sulla Gazzetta dello Sport proprio sull'argomento Scudetto:M "Questo è l’anno della conferma, l’anno più difficile in generale. Siamo ancora più attesi , visto che abbiamo lo scudetto sulla maglia. Ci aspettiamo partite sempre più difficili, soprattutto perché giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo essere pronti, abbiamo la rosa per confermaci anche quest’anno, ma non siamo risparmiati dagli infortuni come molte altre squadre. Siamo pronti per raccogliere questa sfida, per mantenere le prime posizioni, abbiamo ancora sei partite di campionato fino al Mondiale più due di Champions dove vogliamo superare la fase a gironi".