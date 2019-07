La Gazzetta su André Silva: "Flop in A, caso a Siviglia: la caduta di André"

"Flop in A, caso a Siviglia: la caduta di André": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza le ultime due stagioni molto complicate dell'attaccante portoghese. Arrivato al Milan come un top player, l'ex Porto ha faticato parecchio in Serie A, così come ha avuto tante difficoltà nella scorsa stagione in prestito al Siviglia. Ora il suo futuro è un rebus visto che per il momento è saltato il suo passaggio a titolo definitivo al Monaco.