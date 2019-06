La Gazzetta su Boban: "Il calcio di Zorro: programmazione e un’idea di gioco. Vincere non basta"

"Il calcio di Zorro: programmazione e un’idea di gioco. Vincere non basta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che ha fatto un bel profilo di Zvonimir Boban, che è ad un passo dal tornare al Milan come dirigente. Il croato darà una mano importante sia dentro (per Zvone l’idea di gioco conta quanto i risultati) che fuori dal campo, dove dovrà dare un grande contributo soprattutto a livello di rapporto con le istituzioni.