La Gazzetta su Ibrahimovic: "In futuro lavorerà con la Svezia"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così su Zlatan Ibrahimovic: "In futuro lavorerà con la Svezia". Per il momento, lo svedese si sente ancora un giocatore (pronto il rinnovo per un altro anno con il Milan), ma non appena appenderà gli scarpini al chiodo per lui sarebbe pronto una collaborazione con la federazione del suo paese con un ruolo di rappresentanza (una sorta di ambasciatore del calcio svedese).