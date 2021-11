La Gazzetta su Theo e Diaz: "Madrid nel destino, gli ex baby prodigio a caccia di riscatto"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Theo Hernandez e Brahim Diaz: "Madrid nel destino, gli ex baby prodigio a caccia di riscatto". I due rossoneri tornano stasera nella capitale spagnola dove hanno indossato in passato la maglia del Real che però non ha creduto in loro. Ora sono due elementi indispensabili della squadra rossonera di Stefano Pioli.