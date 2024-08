La Gazzetta sul nuovo Leao: "Fonseca trasforma Rafa: vuole più pressing e... gol"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così sul nuovo Leao: "Fonseca trasforma Rafa: vuole più pressing e... gol". Il nuovo tecnico portoghese sta lavorando molto sul numero 10 rossonero per migliorarlo in entrambe le fasi. Tra i due si è già instaurato un bel rapporto e chissà che grazie al suo connazionale Leao non possa finalmente fare il salto di qualità definitivo.

Dopo il Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza, Fonseca ha rilasciato queste dichiarazioni sull'attaccante portoghese: "Stiamo lavorando insieme, sono molto soddisfatto. Mi sembra che Rafa sia più propenso a lavorare per la squadra difensivamente. Sono sicuro che sarà un giocatore diverso”.