La Gazzetta titola: "Reijnders si è preso il Milan"

"Reijnders si è preso il Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in poche settimane l'olandese è diventato un perno fisso del Diavolo, tanto da essere il giocatore rossonero più impiegato finora da Pioli in campionato. Ora gli manca solo il gol, ma arriva Leao in suo soccorso: "Per il gol aspetti un mio assist?" ha scherzato sui social il portoghese.