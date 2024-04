La giornata dei pareggi: il Verona recupera e ferma l'Atalanta sul 2-2

vedi letture

La giornata dei pareggi: la 32esima di Serie A, conclusasi pochi minuti fa, ha visto un incredibile numero di pareggi, compreso quello dell'ultimo posticipo del lunedì, quello tra Atalanta e Verona, terminato 2-2. I bergamaschi erano in comodo vantaggio grazie ai gol di Scamacca ed Ederson al 13' e al 18', ma in quattro minuti, dal 56esimo al 60esimo, il Verona è riuscito a tornare nel match e a riportarlo in parità grazie a Lazovic e Noslin.

Ora la Dea sale a 51 punti ma ha un match da recuperare. Il Verona si attesta a 28, in piena zona calda per la retrocessione.