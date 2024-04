Thiago Motta promesso alla Juve ma i bianconeri devono fare i conti. Milan alla finestra

Thiago Motta è senza dubbio uno dei tecnici più ambiti sul mercato degli allenatori per questa estate. L'italo-brasiliano è stato protagonista di due grandi stagioni alla guida del Bologna che si sono culminate con il ritorno in Europa dopo diversi anni dei rossoblù che ora puntano a blindare il pass storico per la Champions League. Un lavoro di questo tipo ha attirato gli occhi di tutti sul tecnico. In particolare, scrive il Corriere della Sera, Motta ha già un accordo verbale con la Juventus. Il mister ha dato la sua parola a Giuntoli ma non è seguito un accordo scritto per cui è ancora tutto molto astratto.

Il problema, in casa bianconera, è di natura economica: l'attuale tecnico Max Allegri ha un altro anno di contratto e chiederebbe il pagamento di tutto lo stipendio per sè e i suoi collaboratori in caso di esonero. Non semplice per la Juventus sostenere questa spesa e quella per un nuovo allenatore che si vanno ad aggiungere al risarcimento dovuto a Cristiano Ronaldo. Per questo il Milan, partito in ritardo su Thiago Motta, potrebbe avere un po' di tempo per recuperare del terreno e provare a sorpassare la Juve nella corsa al tecnico del Bologna.