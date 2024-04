Trevisani: "Nelle partite che contano il Milan è sempre stato abbandonato dai suoi giocatori migliori"

In merito all'attuale momento del Milan e delle "colpe" Dei giocatori rossoneri durante i big match giocati in questa stagione, ha parlato così il giornalista e opinionista Riccardo Trevisani. Ecco un estratto delle sue parole prese dal podcast "La Fontana di Trevi":

"Il Milan nei big match è sempre stato abbandonato da tutti i suoi giocatori migliori, ad esempio: Giroud sbaglia un rigore molto importante contro il Borussia e a parte il PSG non ha mai segnato nelle gare che contano, Leao che però anche quando fa male fa espellere Celik e fa l'assist a Gabbia lo toglierei da questo discorso, perchè lui è vita. Ma Pulisic? E' forte e l'ho sempre difeso però non si è mai presentato ne big match, stessa cosa per Theo. In una stagione dove si sono date tutte le colpe a Pioli, che comunque rimane secondo in classifca dietro a una squadra che forse farà 100 punti o quasi, ci sono tanti problemi oltre all'allenatore.."