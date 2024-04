Balotelli: "Calhanoglu è stato un signore: fossi stato io... Dumfries? Fa parte del calcio"

Mario Balotelli, ex centravanti sia di Milan che di Inter, è intervenuto a Vox to Box e ha parlato in particolare delle parole e dei gesti nei festeggiamenti dell'Inter per il ventesimo scudetto da parte di alcuni giocatori nerazzurri. Da una parte le parole di Hakan Calhanoglu, ex rossonero, che si è tolto dal suo punto di vista alcuni sassolini dalla scarpa. Dall'altra Denzel Dumfries che ha alzato sul pullman della parata uno striscione offensivo nei confronti di Theo Hernandez, rappresentato come cane al guinzaglio del terzino olandese.

Le parole di Balotelli in merito: "Ma è bellissimo ragazzi: fossero questi gli sfottò nel calcio, è questo il bello dai. Io al posto di Theo avrei rosicato, ma fa parte del calcio: avesse vinto il Milan probabilmente l'avrebbe fatto lui. Il limite è la razza e la religione, poi se lo sfottò è per il campo come quello di Dumfries ci sta: si esagera quando diventa un insulto personale sulla famiglia. E poi dico che Calhanoglu è stato un signore: ci fossi stato io non so cosa avrei combinato".