L’arbitro di Torino-Milan: le curiosità e i numeri di Mauro Feliciani

vedi letture

Sarà Mauro Feliciani, 33 anni, della sezione di Teramo, a dirigere il match fra Torino e Milan in programma domani alle 20:45. La squadra arbitrale sarà completata dai due assistenti Bottegoni e Lombardo, dal quarto ufficiale Camplone e dalla coppia Mazzoleni – Di Paolo al VAR.

Feliciani, laureato in giurisprudenza, è figlio d’arte, perché anche suo padre Pietro è stato arbitro in D prima di diventare osservatore. Feliciani inizia la sua carriera arbitrale nel 2006 quando dirige Pineto – Scerne della categoria Giovanissimi. Nel giro di pochi anni diventa uno dei migliori della sua sezione e nel 2017 fa il suo esordio in Serie C, fischiando in Sudtirol – Fermana, dove assegna agli ospiti un rigore nei minuti finali.

Il suo esordio nella massima serie avviene il 5 novembre 2022 quando dirige senza grandi difficoltà il match fra Empoli e Sassuolo.

Sarà la prima volta che Feliciani arbitro e il Milan si incrociano, mentre con il Torino ha un solo precedente risalente allo 0-0 casalingo della stagione attuale contro il Verona.

La scorsa stagione (18 marzo 2023), in occasione del match fra Udinese – Milan finito 3 a 1 per i friulani, Feliciani fece la sua presenza come quarto ufficiale.

In serie A ha diretto 17 gare, estraendo 58 cartellini gialli, un rosso e assegnando solamente 3 calci di rigore.

I suoi superiori e gli addetti ai lavori, parlano di un arbitro che sa farsi rispettare e che cerca di far giocare il più possibile.



Statistiche a cura di Valentino Cesarini