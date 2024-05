La heatmap di Reijnders: l'unico vero tuttocampista di Pioli è lui

Tijjani Reijnders sta per completare la sua prima stagione in rossonero, e avvicinandosi la fine del campionato e di conseguenza degli impegni previsti per questo finale, è tempo di bilanci. L'olandese in versione Milan ha collezionato finora 46 presenze per un totale di 3509 minuti, conditi da 3 gol e 4 assist in tutte le competizioni.

Ma i numeri non sono tutto, e Reijnders si è distinto per prestazioni durante tutto l'arco della stagione. Impressionanti sempre i km percorsi: l'olandese tra i rossoneri primeggia con costanza, e guardando la sua heatmap si rimane stupefatti. Reijnders infatti copre praticamente tutte le zone di campo con assiduità, estendendo il suo raggio d'azione all'intero rettangolo di gioco. Non si registrano particolari picchi in un'area precisa, e ciò fa dell'olandese l'unico vero tuttocampista rossonero.